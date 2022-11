"Liebe geht durch den Magen", besagt ein bekanntes Sprichwort. Auch für Kathrin Vockenberger und Romeo Pratljacic, beide aus St. Michael, sollte sich das bewahrheiten. "Wir kennen uns schon lange, doch gefunkt hat es beim Bestellen einer Pizza", erzählt die Braut und führt aus: "Romeo war gerade in der Pizzeria, als ich dort angerufen habe, um zu bestellen." Romeo habe dieses Telefonat mitbekommen und seiner zukünftigen Braut auf Facebook geschrieben, ob er ihr die Pizza persönlich bringen soll. "Ich lehnte dankend ab und ließ ihn vorerst zittern", erinnert sich die Braut. Nach zwei Wochen hin und her schreiben, tranken die beiden dann zusammen ein Glas Wein. Am 21. März 2021 wurde aus Kathrin und ihrem Romeo ein Paar.

Kroatisch-österreichische Hochzeitsfeier

Nach nur zwei gemeinsamen Monaten wusste der Elektriker, dass seine Kathrin die Richtige sei und stellte ihr die Frage aller Fragen. "Diese Frage habe ich erfreut mit 'Ja' beantwortet", verrät die Friseurin. "Im Juni 2021 hat sich unsere kleine Tochter angekündigt und wir legten mit der Planung unserer Hochzeit los."

Geheiratet haben die beiden am 22. Oktober in der Kirche in Lind mit anschließender kroatisch-österreichischer Hochzeitsfeier in der Burg in Spielberg. Den Weg von der Kirche bis zur Feier-Location fuhren die Gäste mit dem Bummelzug. Ein besonderes Ereignis war auch die Taufe der gemeinsamen Tochter Mirijam (8 Monate), die am selben Tag gefeiert wurde.

