Verein Salz bietet in Leoben Hilfe für Angehörige von Alzheimerpatienten

Unter dem Motto: "Das macht Österreich gut" schauen wir uns am Nationalfeiertag an, was im Ehrenamt geleistet wird - etwa beim Verein Salz. Den Leobener Zweig der Steirischen Alzheimerhilfe betreuen Andrea Hohl und Karin Neisser.