"Geht gar nicht", "Ihr könnt doch als Leobener Schule der Stadt Leoben nicht den Rücken kehren" - vieles mussten sich die Maturanten der HTL Leoben von allen Seiten anhören, als bekannt wurde, dass die Wahl der Location heuer nicht auf die Kammersäle Donawitz fiel. Erstmals geht der Ball der HTL Leoben im Nachbarbezirk Murtal, in der Freizeitanlage Zechner in Kobenz, über die Bühne - am 12. November, mit bis zu 3500 Ballgästen.