Es war ein Kennenlernen auf dem Datenhighway, als sich Marina Kaiser und ihr jetziger Ehemann Patrick Kuhnke am 1. Mai 2015 online das erste Mal begegnet sind. Schon bald folgte im Cineplexx-Kino das erste reale Treffen der Category-Managerin im Bereich Einkauf, die für Warengruppenmanagement zuständig ist, und des Spare-Part-Experts, wie die korrekte Berufsbezeichnung des Ersatzteil-Spezialisten aus Leoben heißt.

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben Marina und Patrick nun den Sprung ins Eheleben gewagt und am 22. Oktober standesamtlich in Leoben geheiratet. Gefeiert wurde ihr besonderer Tag im engsten Familienkreis beim Barbara Heuriger. Das Regenwetter am Hochzeitstag trübte aber keinesfalls die Freude an der Hochzeit, bringt doch eine Hochzeit im Regen noch mehr Glück und Segen.

Und strahlenden Sonnenschein werden die beiden Frischvermählten dann hoffentlich bei ihrer Hochzeitsreise im Sommer 2023 haben.

