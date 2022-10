Heute Frankreich, morgen Spanien, übermorgen Portugal - ganz nach dem Motto "Der Weg ist das Ziel", am Vortag noch nicht wissen, in welcher Traumkulisse man am nächsten Morgen aufwacht. Für viele Menschen klingt das nach einem absoluten Traum. Für Sascha Kosatschow und seine Partnerin Franziska Daun ist es Realität. Seit April dieses Jahres leben der gebürtige Trofaiacher und die Hamburgerin Vollzeit in einem Van - einem weißen Fiat Ducato - und sind damit seit September unterwegs durch Europa. Damit erfüllen sie sich einen gemeinsamen Traum, wenngleich der Start in ihr gemeinsames Abenteuer alles andere als traumhaft verlaufen ist.