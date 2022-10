Sie sind gerade einmal neun Wochen alt, dennoch mussten zehn Hundewelpen (Cavalier King Charles Spaniel und Labradoodle) bereits durch ganz Österreich reisen. Zusammengepfercht in zwei viel zu kleine Boxen, endete ihr Martyrium am Donnerstagabend am Brucker Bahnhof, als Polizeibeamten dort zwei italienische Staatsbürger (46 und 49 Jahre alt) anhielten. Die zwei Männer führten die Welpen in einem Zug von Wien nach Bologna mit sich und versuchten, im Zuge der Amtshandlung zu flüchten. Die Beamten der Polizeiinspektionen Bruck und Breitenau sowie der Leobener Fremden- und Grenzpolizei konnten sie jedoch rechtzeitig anhalten.