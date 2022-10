Halbes Jahr in Südkorea

Antonia Waschnig aus Leoben taucht ins Leben der Millionenstadt Seoul ein

Antonia Waschnig (18) aus Leoben geht ein halbes Jahr in Seoul in die Schule. Sie erzählt über die bunten Eindrücke von ihrem Studienaufenthalt in Südkorea. Dieser Aufenthalt brachte sie auf eine Vision für ihre Zukunft.