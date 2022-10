Wie schnell Mario Angerer seine ersten "Gin-Gehversuche" praktisch im Handumdrehen in vielfach ausgezeichnete Spezialitäten verwandelte, das kann er oft selbst kaum fassen. Noch ist sein Briefkasten leer, das sollte sich aber bald ändern - fünf wertvolle Blätter Papier befinden sich gerade am Postweg in die Ginothek nach Kalwang: fünf Falstaff-Urkunden, die schon bald an den 253 Jahre alten Wänden des bergmännischen Kettenhauses hängen werden - neben sechs weiteren schwarz gerahmten Auszeichnungen. Macht in Summe elf Falstaff-Prämierungen für Gin, Rum, Edelbrände, Kräuterlikör und Whiskey aus "Manna's Spirits Manufaktur" in drei Jahren, auf die Angerer verdient stolz ist.

"Herumtüfteln" ist seine große Leidenschaft und wohl auch Erfolgsrezept - das aber, hält er natürlich streng geheim. Denn: "Jeder Braumeister hat sein Geheimnis und auch ein jeder Brennmeister hat sein Geheimnis, das er nicht preisgibt", sagt Angerer. Und weil das Auge nicht nur mitisst, sondern auch mittrinkt, setzt er abseits seines prämierten Flascheninhalts auf "lässiges Design", wie er meint. Bunte Logos, wie etwa das der "Blue Goas", auf dem eine Ziege mit buntem Bart und Zitronenbrille abgebildet ist. "Mein Credo ist, man muss sich von der Masse abheben."

Stets mit einem Ohr am Markt

Angelehnt an das "Jugend In-Getränk" Berliner Luft, ist die "Blue Goas" entstanden. Anders als die Berliner Luft ist Angerers Kreation allerdings blitzblau und verfärbt sich mit einem Spritzer Zitronensaft violett, gleich wie der Magic-Gin. "Ich hab mir gedacht, wenn die jungen Leute das so gerne trinken, probier ich das auch", sagt er und meint: "Man muss das Ohr immer am Markt haben."

Das Getränk, die "Blue Goas", bekommt seine blaue Farbe durch die Schmetterlingsblume verliehen © KK

Seinem "Mokka-Gin" etwa stand er zu Beginn zwar eher skeptisch gegenüber, "ich hab mich gefragt: Mag den überhaupt wer. Aber es ist gigantisch, wie viele auf den aufspringen. Es gibt anscheinend viele Kaffeeliebhaber. Da war ich völlig überrascht."

Ein Spritzer Zitronensaft färbt den Magic-Gin von blitzblau in ein knalliges Violett © Wassler

So unterschiedlich Angerers Produkte auch sind, eins ist in jeder Manna's-Flasche drin. Und das ist sein ganz persönlicher Geschmack. "Es ist schwierig, weil jeder Mensch einen anderen Geschmack hat. Hoffentlich passt meiner also für die Masse", sagt er und lacht. "Aber ich dürfte es nicht so schlecht getroffen haben, Falstaff hat’s bestätigt."

"Runter vom Gas"

An Ideen für künftige Projekte mangelt es jedenfalls nicht, da sprudelt es gleich so aus ihm heraus: "Mir schwebt etwas mit Wermut vor, da sehe ich einen Trend. Aber jetzt heißt es einmal runter vom Gas. Weil in Zeiten wie diesen natürlich der Kostenfaktor mitspielt."