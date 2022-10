Wie gerade in ganz Österreich sinken die Coronazahlen auch im Bezirk Leoben wieder. 426 Personen sind am Donnerstag laut Ages Dashboard mit dem Coronavirus infiziert. 691 sind es etwa im Nachbarbezirk Bruck-Mürzzuschlag, 530 im Murtal und insgesamt 10.191 in der gesamten Steiermark.