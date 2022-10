An zwei Stellen entlang der Murtal Schnellstraße S 36 im Raum Kraubath prüft die Asfinag derzeit die Errichtung einer Wildquerung in Form eines Durchlasses, also quasi einer Unterführung, – das bestätigt Asfinag-Pressesprecher Walter Mocnik auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Noch laufen aber Abstimmungen mit der Gemeinde und den Grundeigentümer, so Mocnik.