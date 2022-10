4-Tage-Woche, Teilzeit, Work-Life-Balance. Begriffe, die gerade nicht nur die Arbeitswelt prägen, sondern vor allem für die junge Generation immer mehr an Bedeutung gewinnen - so wird es zumindest vielfach von Arbeitgeber-Seite kommuniziert. Wie aber stehen Jugendliche selbst zum Thema "New Work", also der neuen Arbeitswelt? Welche Vorstellungen vom Arbeitsleben und Ansprüche an ihre künftigen Arbeitgeber haben sie? Wir haben bei Verena Falzberger und Jan Zeiner nachgefragt. Noch besuchen die beiden die Maturaklasse der HLW Leoben, für die Zeit nach dem Abschluss gibt es aber schon einige ganz konkrete Vorstellungen.