"Mein Mann und ich, wir haben beide geweint, als wir unser Video auf der Leinwand gesehen haben. Ein unbeschreiblicher Moment, die Überraschung war sehr groß", freut sich die kürzlich gekürte Hofheldin und Vierfach-Mama Karin Jöchlinger aus St. Michael. Mindestens gleich groß ist die Freude in Gai, am Hof von Vollblutbäuerin Heidi Hirn, die durch ihr bäuerliches Engagement ebenso den Titel "Steirische Hofheldin" in derselben Kategorie wie Jöchlinger verliehen bekam: Urproduktion. "Man kriegt die Trophäe in die Hand gedrückt und kann in dem Moment noch gar nicht einschätzen, was das nun genau zu bedeuten hat", sagt Hirn.