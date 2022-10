Staatsanwalt und Leopold Pilsner bekämpfen Urteil in erster Instanz

Am Donnerstag gab es am Landesgericht Leoben in der Causa Leopold Pilsner einen Schuldspruch in erster Instanz. Pilsner und die Staatsanwaltschaft gingen jetzt in die Berufung. Nun ist der Oberste Gerichtshof am Zug.