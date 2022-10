Bilinguale Schule in Leoben

Englisch soll sich in Zukunft als roter Faden bis zur Matura ziehen

Im Bildungszentrum Pestalozzi und am Europagymnasium Leoben wird an der Weiterentwicklung von Schulunterricht auf Englisch gearbeitet. In Zukunft soll es die Möglichkeit lückenlos bis zur Matura geben.