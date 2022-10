Fast auf den Tag genau vor einem Jahr präsentierten AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer und Aufsichtsratschef Hannes Androsch Ausbaupläne für ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Leoben-Hinterberg – um 500 Millionen Euro. In der Zwischenzeit hat sich hier am AT&S-Firmengelände baulich schon eine Menge getan, meterhohe Betonwände und Stahlträger ragen zwischen Kränen und Bauarbeitern in die Höhe, das Forschungszentrum nimmt Form an und wird noch heuer die Dachgleiche erreichen.