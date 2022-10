Die hohen Energiepreise setzen den heimischen Gastronomiebetrieben zu – ohne Zweifel. Ilse Blachfellner-Mohri vom Gasthaus Eberhard in St. Michael setzt in ihrer Küche auf eine besondere Kochmethode – und das schon bevor die Energiekosten explodierten. "Ich setze auf das Kochkistl, seit vielen Jahren aus Geschmacksgründen und jetzt kommt auch noch dazu, dass man so schon Energie spart", erzählt sie. Die Idee dahinter liegt in einer sehr kurzen Ankochzeit auf dem Gasherd und "dann kommt alles in ein spezielles Kistl, wird dort gut verpackt und mittels Niedertemperatur ohne Energiezufuhr stundenlang gegart", verrät sie.