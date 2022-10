Ein Ein-Personen-Unternehmen, bei dem Produktion, Verkauf, Marketing, Reparaturservice, Buchhaltung und Administratives aus einer Hand gehen - für viele in einer Zeit, in der 4-Tage-Woche, Teilzeit und Work-Life-Balance die Arbeitswelt prägen, kaum vorstellbar. Für Alexandra Wurm ist es Realität. Und nicht nur das, die gebürtige Fohnsdorferin sieht es als ihre absolute Berufung, die ganz große Leidenschaft. Von der Wirtschaftskammer Steiermark wurde sie nun als "Steirische Unternehmerin des Jahres 2022" in der Kategorie "Publikumspreis" ausgezeichnet.