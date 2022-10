Wer regelmäßig in der Leobener Innenstadt zu tun hat, der kommt an diesem Gebäude fast nicht vorbei oder hat es zumindest schon einmal gesehen: das vierstöckige Zinshaus in der Franz Josef-Straße 1 in unmittelbarer Nähe zum Leobener Hauptplatz, gegenüber der Postfiliale. Nun wechselte es den Besitzer: Die Niklasdorfer Unternehmensgruppe der phase2 projekt GmbH rund um Geschäftsführer und Immobilieninvestor Dietmar Pucher hat die Stadtimmobilie erworben.