Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es in Leoben am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, im Baustellenbereich vor dem Massenbergtunnel auf der Semmering Schnellstraße in Fahrtrichtung Wien zu einem Verkehrsunfall. Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss beim Binden von auslaufenden Betriebsmitteln und baute den Brandschutz auf.

Nach dem Freimachen der Fahrbahn in Zusammenarbeit mit dem anwesenden Abschleppunternehmen konnten die beiden Feuerwehren nach knapp zwei Stunden wieder einrücken.