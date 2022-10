Blitzeblank sauber glänzt der Asphalt der Gösserstraße am Freitag bereits in den frühen Morgenstunden. Die letzten Überbleibsel am Hauptplatz sind neben drei Burschen in Lederhosen bloß die große Bühne beim Bergmanns-Brunnen und Stapel voller Biertische und -bänke. Unvorstellbar, dass sich beim Gösser Kirtag tags davor rund 38.000 Menschen durch die Innenstadt bis nach Göss gedrängt haben sollen, wie Citymanager Edgar Schnedl am Freitag mitteilt. Zu verdanken ist die rasche Aufräumaktion laut Schnedl dem städtischen Bauhof, der seit zwei Uhr morgens Leoben schrittweise wieder in seinen Urzustand zurückversetzt hat.