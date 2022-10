Katrin Gruber aus Wald am Schoberpass steht als Jüngste im Finale

Am 22. Oktober findet in der Steinhalle Lannach das Finale des Steirischen Harmonikawettbewerbs 2022 statt. Mit dabei ist auch Katrin Gruber aus Wald am Schoberpass. Mit 12 Jahren ist sie die jüngste Finalistin.