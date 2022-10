"Bringen's mir bitte einfach irgendwen, ich lern' ihn schon an" – ein Satz, den Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der WKO Steiermark, schon von vielen Firmen gehört hat. Speziell auch im Bezirk Leoben zeichnet sich ein äußerst bedenkliches Bild ab, was den Personalmangel betrifft. Während im Bezirk auf der einen Seite so viele Menschen wie noch nie beschäftigt sind, stehen auf der anderen Seite mit 1413 auch so viele offene Stellen wie noch nie. "Wir haben mittlerweile eine Rekordbeschäftigungsquote erreicht, trotzdem ist die Arbeitszeit rückläufig, weil immer mehr Junge nur mehr Teilzeit arbeiten wollen", erklärt WK-Leoben Obfrau Astrid Bauman die Problematik.