Unter der Leitung von Musikschullehrer Gregor Bischops und in Zusammenarbeit mit Nicole Hüttenbrenner von der Jugendarbeit in Trofaiach, haben sich die Schülerinnen und Schüler der Gesangsklasse der Musikschule Trofaiach musikalisch mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Geworden ist daraus ein eigener Song mit dem Titel "Lieber Demokratie", der im Rahmen des Projektes der ARGE Jugend zur Erneuerung des Koloman Wallisch-Gedenkweges in Bruck an der Mur entstanden ist. Musikalisch unterstützt wurden die Schüler von der österreichischen Rapperin "Yasmo", die den Rap-Part im Song übernahm.