4937 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden haben sich im Jahr 2021 in der Steiermark ereignet, was einem Plus im Vergleich zum - coronabedingt Lockdown-geprägten - Jahr 2020 von 411 beziehungsweise 9,1 Prozentpunkten entspricht. Das geht aus der neusten Landesstatistik hervor, in der das Thema Straßenverkehr genau durchleuchtet wird. Insgesamt sind bei den Unfällen 6296 Personen verunglückt, was ebenfalls eine Zunahme um 668 Personen oder 11,9 Prozentpunkten bedeutet. Von den verunglückten Personen wurden 6246 verletztet, 50 verunglückten tödlich.