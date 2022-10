Frau Raiger, Sie haben sich an der Aussage von Erich Schaflinger, ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark gestoßen, dass mehr Personal an der Basis gebraucht wird und nicht im Management. Weiters, dass viele Absolventen der Fachhochschulen nicht in den Spitälern bleiben, sondern in die Pharmaindustrie wechseln. Was stört Sie daran?