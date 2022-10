Zu tief will man sich in Wald am Schoberpass zwar noch nicht in die Karten blicken lassen, aber fest steht: Für die Sonnberglift GmbH wurde ein Käufer gefunden, das bestätigt Bürgermeister Marc Landl auf Anfrage der Kleinen Zeitung am Dienstag. Erst im Sommer sorgte die Insolvenzmeldung der Lifte bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus für großes Bedauern. "Das Schigebiet zählt zu unseren liebsten Schigebieten, sehr schade für unsere Familie", beklagten Leser unter anderem.