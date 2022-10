Hoffen, Bangen, Zittern und oftmals blieb am Ende doch nur die Enttäuschung: Einer der Höhepunkte eines jeden Maturanten, nämlich der Maturaball, fiel in den vergangenen beiden Jahren zum großen Teil der Coronapandemie zum Opfer. Die Ballsaisons waren gekennzeichnet von Verschiebungen und Absagen. Noch lässt sich nur schwer abschätzen, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickelt, viele Maturantinnen und Maturanten blicken aber vorsichtig optimistisch auf die bevorstehende Ballsaison. Der Startschuss dazu erfolgt am 22. Oktober mit dem gemeinsamen Ball des Europagymnasiums Leoben und des Borg Eisenerz unter dem Motto "007 – Lizenz zum Maturieren".