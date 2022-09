Wolfgang Fuchs gerät ins Schwärmen, wenn er von seiner wieder entdeckten und neu entfachten Liebe spricht und genauso ergeht es seiner Frau Roswitha, die ihn mit Tochter Jasmin regelmäßig auf seinen Entdeckungsreisen begleitet: "Der besondere Reiz ist für mich das schöne Licht, die Farben und die 2800 Sonnenstunden im Jahr. Das spricht mich an, wie die Maler, die in der Vergangenheit dort gelebt haben", streut der Reisefotograf seiner Lieblingsdestination Rosen, oder besser gesagt Lavendel. Seine Vortragsreihe, die am 26. September mit einer Art Generalprobe in Eggersdorf startet und am Mittwoch, dem 28. September in den Stadtsälen Voitsberg gezeigt wird, entführt die Besucher in die französische Provence.