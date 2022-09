Billa-Neubau in Eisenerz nimmt nun Fahrt auf

Seit 2016 wird in Eisenerz um den Neubau einer Billa-Filiale gerungen. Nach Planungen, Absagen und einem neuen Standort soll im Frühjahr 2023 der Baubeginn im Bereich des Busbahnhofs an der B115 in Richtung Hieflau sein.