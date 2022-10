Ermutigt durch die beste Freundin, hat Gerhard Rettenwender, Beamter aus Kammern, den Schritt gewagt und über Facebook seiner Iris, Zulassungsangestellte aus Kammern, geschrieben. Fünf Jahre später haben die Hochzeitsglocken geläutet.

Gefeiert wurde dieser besondere und für die beiden perfekte Tag beim Hofwirt in Seckau, mit der standesamtlichen Trauung vor Ort. Wenn das Paar nicht gemeinsam kocht, zieht es die Bergsportbegeisterten hinaus in die Natur. Die Hochzeitsreise verbringen Iris und Gerhard in Loipersdorf.