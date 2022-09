Gegen 13:15 Uhr wollte ein 42-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Leoben am Montag bei Forstarbeiten in einem Wald im Klein-Gössgraben einen etwa vier bis fünf Meter langen Baumstamm mit einer an einem Traktor befestigten Seilwinde ziehen.

Dabei dürfte sich der Baumstamm an einem Baumstumpf verkeilt haben. Der Baumstamm schnellte nach oben und traf den 42-Jährigen am rechten Oberschenkel.

Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit leichten Verletzungen ins UKH Kalwang eingeliefert.