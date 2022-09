Noch wenige Minuten vor dem Beginn der Demo am Samstagvormittag für die Schließung des Asylquartiers Baumax-Halle in Leoben-Lerchenfeld sind es gerade einmal zwei Handvoll Leute, die sich an der Kärntnerstraße mit Demo-Utensilien postiert haben und warten. "Wie es jetzt ausschaut, kommen auf jeden Teilnehmer zwei Polizisten", so Walter Reiter, der die Demo organisiert hat.