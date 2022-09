Es gibt Anlässe, die tatsächlich aus doppeltem Grund nennenswert sind: Das Gospelkonzert, das am Freitag, dem 30. September, ab 19.30 Uhr, in der Gustav Adolf-Kirche in Leoben stattfindet, ist ein Beispiel dafür. Erstens bestreitet die Gruppe "Okemah" rund um Bandleader Dieter Rudelsdorfer alias Derry Grey den Abend. Nachdem dieser vor vielen Jahren nach Wien gezogen ist, sind Auftritte von "Okemah" in der Region Leoben etwas Besonderes.