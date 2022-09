Um 6.18 Uhr fährt der Linienbus 820 von der Haltestelle Eisenerz Almrauschstraße in Richtung Leoben. Die Strecke führt über Vordernberg, Trofaiach und St. Peter-Freienstein nach Leoben. Die Ankunft bei den Gymnasien in der Moserhofstraße ist laut Fahrplan mit 7.20 Uhr angegeben. Doch, so wie es im Fahrplan steht, funktioniert es laut einiger Eltern seit Schulbeginn überhaupt nicht. Wie auch in anderen Regionen der Steiermark, treibt dieser Umstand Eltern und Schülern Zornesröte ins Gesicht.