"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es": Dieses bekannte Sprichwort hat sich Harald Kohlwegger (53) aus Vordernberg zu Herzen genommen und füllt es jetzt mit Leben. Er veranstaltet in seinem Wohnort ein großes Benefizkonzert zugunsten der etwa 40 ukrainischen Flüchtlinge, die dort wohnen. Das Konzert betitelt sich "StimmBandl & Friends for Ukrainians in Vordernberg" und geht am Freitag, dem 21. Oktober, ab 18 Uhr in den Barbarasälen in Szene. Eintritt ist eine freie Spende.