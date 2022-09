Ein eher ungewöhnliches Kennenlernen gab es bei Alica und ihrem Stefan. Ein Reitunfall der Braut und ein Motocrossunfall des Bräutigams hatte 2018 für beide einen Reha-Aufenthalt im Theresienhof Frohnleiten zur Folge, wo sich das spätere Brautpaar kennenlernen sollte.

Nach vier gemeinsamen Jahren wurde die Hochzeit am 10. September am Standesamt Trofaiach gefeiert, die kirchliche Trauung fand in der Wallfahrtskirche St. Peter-Freienstein statt. Die Hochzeitsreise verschlug das junge Brautpaar, das in Trofaiach zu Hause ist, nach Griechenland. Ihre Freizeit verbringt Alicia gerne auf dem Rücken der Pferde, während Stefan beim Bogenschießen und der Freiwilligen Feuerwehr anzutreffen ist.