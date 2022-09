Für ihre Hochzeit haben Birgit und Roland Reisinger ein ganz besonderes Datum gewählt. Kennengelernt haben sich die Angestellte und der Arbeiter am 26. August 2017 beim Italiener. Genau fünf Jahre später hat sich das Paar am Standesamt in Leoben im kleinen Kreis das Jawort gegeben. Gefeiert wurde im Landgasthof Erlsbacher und danach noch bis in die Morgenstunden in der Stadt Leoben, wo die beiden auch zu Hause sind.

Die Frischvermählten verbringen ihre Freizeit gerne in der Natur beim Wandern und Spazierengehen. Auch das Reisen ist ein Hobby der Eheleute. Die Hochzeitsreise soll deshalb nachgeholt werden – vielleicht geht es dann wieder nach Italien, wo die beiden schon einige Urlaube verbracht haben.