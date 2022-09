Eine personelle Veränderung gibt es in der Stadtkirche Leoben zu vermelden: Mit Pater Johnson Joseph Elumpurayidathil gibt es offiziell seit 1. September einen neuen Kaplan. Er folgt auf Emanuel Pirtac, der sich nach fünfjähriger Arbeitsperiode an seinen neuen Wirkungsort in der Diözese Chur in der Schweiz verabschiedet.