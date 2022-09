Kennengelernt haben sich Kathrin Hödl und Felix Zechling bereits in der Jugend beim Handballverein Union Juri Leoben. Die Krönung ihrer Liebe wurde jetzt in Oberaich in der Ulrichskirche und beim "Lustigen Steirer" gefeiert. Ein gemeinsames Hobby ist das Reisen. In der Freizeit sieht man die beiden beim Skifahren, Skitourengehen und Wandern, daher führt die Hochzeitsreise das frisch vermählte Brautpaar auch auf die Turracher Höhe, wo sie ihrem Hobby ausgiebig nachgehen.