"Ein wichtiger Meilenstein", "wesentlicher Mosaikstein" oder ein "Spatenstich für die Sicherheit" - so der einstimmige Tenor der Festredner beim offiziellen Spatenstich am Mittwochvormittag in St. Michael in der Obersteiermark. Im Beisein von Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptmann Christopher Drexler erfolgte in der Franz-Jank-Straße der Startschuss für die Errichtung eines weiteren Einsatztrainingszentrums für Polizistinnen und Polizisten. Nach Graz und Wagna ist das obersteirische Trainingszentrum das dritte in der Steiermark.