"Ein Fest, bei dem die Lebensmittel im Mittelpunkt stehen, bei dem man die Sorgen für einen Moment ausblenden, zusammenkommen, reden und feiern kann. Bei dem man genießen kann, was unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren", beschreibt Kammerobmann Andreas Steinegger die Idee hinter dem 28. Stadt-Land-Fest. Dieses geht am 25. September in der Leobener Innenstadt über die Bühne. Organisiert wird das Fest von der Landwirtschaftskammer gemeinsam mit dem Verein Stadtmarketing Leoben.