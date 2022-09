Am Freitag, dem 23. September, findet am Leobener Hauptplatz von 9 bis 16 Uhr der mittlerweile 7. Tag des Sports statt. Die Veranstaltung kann bei freiem Eintritt besucht werden. Der Tag des Sports bietet die Möglichkeit, sich über das Sportangebot in Leoben ein Bild zu machen, sich an den jeweiligen Ständen zu informieren und den Sport direkt auszuprobieren.