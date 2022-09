Mit dem Klimawandel nehmen Naturereignisse immer stärker zu - so auch Steinschläge, Murenabgänge, Lawinen, Rutschungen und Sturzprozesse. Umso wichtiger sind entsprechende Schutzsysteme und deren Weiterentwicklung. Um einen Beitrag zur Entwicklung im Bereich Naturgefahrenmanagement zu leisten, errichtet die Trumer Schutzbauten GmbH mit dem Projekt "Nagema" am steirischen Erzberg eine weltweit einzigartige Forschungsinfrastruktur. Am Montag erfolgte der Spatenstich im Bereich der Bohrerschmiede, ab 2024 wird die Forschungseinrichtung am Erzberg starten.