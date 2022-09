"Unter den Trümmern hier liegt eine Person begraben. Sie hat keine Orientierung und ist bei den Füßen eingeklemmt, kann aber Kopf und Hände bewegen und ist ansprechbar", so viel konnte Joachim Hillbrand von SARUV (Search and Rescue Unit Vorarlberg) von einer verschütteten Person bereits in Erfahrung bringen – alles Teil der großen EU-Katastrophenschutzübung "ModEX" am Erzberg.