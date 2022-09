Ulrike Haberl-Schwarz ist Juristin mit Leib und Seele. Und so ist es weiter nicht verwunderlich, dass sie auch nach ihrer Pensionierung weiterhin eine aktive Rolle in der Justiz spielen wird. Mehr als 15 Jahre zog Haberl-Schwarz als Präsidentin die Fäden am Landesgericht Leoben.