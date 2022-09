"Ich habe auf der Koppel zuerst nur einen großen Brotberg gesehen, dann meinen toten Ziegenbock daneben. Das war ein besonderes wertvoller noch dazu", schildert Marion Nestler, Landwirtin aus Kraubath einen Vorfall im Sommer. Ihr "Grant auf die Leute, die ohne zu fragen, einfach alles an die Tiere verfüttern", so sagt sie, werde immer größer. Denn, der "mit schimmligem Brot überfütterte" Ziegenbock ist seit Frühling nur eines von mittlerweile vier verendeten Tieren auf ihrem Betrieb, der "Unicorn-Farm Trattlerhof". Hier hält Nestler über 150 Tiere ganzjährig in artgerechter Freilandhaltung, darunter etwa Schafe, Ziegen, Kühe, Pferde und Schweine.