Die Diskussionen um eine Schließung der Baumax-Halle in Leoben als Quartier für Asylwerbende reißen nicht ab. Jetzt, angesichts einer mit 450 jungen Männern voll ausgelasteten Halle, kündigt Walter Reiter, der für die Bürgerliste Reiter im Gemeinderat sitzt, für Ende September eine Demo an, die sich für die Schließung ausspricht. Dabei soll die Autobahnzufahrt Leoben-Ost am Vormittag für eineinhalb Stunden gesperrt werden.