"Seit gestern hat sich mein Puls wieder beruhigt", teilt Franz Brandl, Veranstalter des Leobener Wiesenfests, am Dienstag erleichtert mit. Grund für den zwischendurch erhöhten Puls war eine Meldung am Freitag: Matthias Reim, Hauptact des viertägigen Festes auf der Brandlwiese, musste gesundheitsbedingt alle Konzerte im September und Oktober abgesagt - darunter auch seinen Auftritt am Donnerstag in Leoben.