Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurden die Leobener Feuerwehren am Montagnachmittag gerufen: Vor der Musikschule in Leoben wurde ein vermutlich am Fuß verletzter Schwan entdeckt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss versorgten das Tier und konnten es in einer Transportbox in die Tierklinik bringen. Dort verbrachte das Tier die Nacht und konnte tags darauf, am Dienstag, wieder in die Freiheit entlassen werden.

Eingesetzt waren neben den beiden Feuerwehren auch die Ordnungswache Leoben sowie die Polizei.