Herr Cernko, Ihre berufliche Laufbahn startete bei der Raiffeisenkasse Obdach-Weißkirchen, heute sind Sie CEO der Erste Group - eine beachtliche Karriere. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Weg anzustreben?

WILLIBALD CERNKO: Anstreben ist ein schwieriges Wort, weil in Wirklichkeit der abgedroschene Satz "Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein" ein Teil der Antwort ist. Der zweite, viel wesentlichere Teil: Ich war immer jemand, der "Ja" gesagt hat, wenn es um Herausforderungen gegangen ist. Man muss Chancen annehmen. Ich bin jemand der anpackt. Man wächst von Herausforderung zu Herausforderung, man traut sich mehr zu. Der Horizont öffnet sich. Ich bin ein optimistischer Mensch und glaube an das Gute im Menschen.